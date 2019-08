Kand. H. de Leeuw doet intrede in NRC Franklin Lakes

Kand. H. de Leeuw is woensdag bevestigd tot predikant van de Netherlands Reformed Congegration (NRC) in Franklin Lakes (VS).

De bevestigingsdienst werd geleid door zijn vader, ds. G. M. de Leeuw uit Grand Rapids (VS).

De tekst voor de verkondiging was Matt. 13:51-52: „En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.”

Het thema van de preek was: ”Een onderzoekende vraag van de Heere Jezus aan Zijn discipelen”. Dit werd uitgewerkt in drie aandachtspunten: Deze vraag gaat om het verstaan, de discipelen antwoorden bevestigend en Jezus vergelijkt hen met een heer des huizes.

Aan de handoplegging namen deel ds. De Leeuw, ds. P. van Ruitenburg, ds. J. J. Witvoet, ds. C. Vogelaar, ds. H. D. den Hollander en oud. J. J. Willekes.

Ds. H. de Leeuw deed intrede met de woorden uit Matt. 10:6: „Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.”

Het thema van zijn preek was: ”De opdracht van de Meester”. Hij werkte dit uit in twee aandachtspunten: Het voorwerp van die opdracht en de reden voor die opdracht.

Na de dienst werd ds. De Leeuw toegesproken door consulent ds. Vogelaar namens classis East, ds. H. Hofman namens classis Midwest, ds. E. C. Adams namens classis Far West, student J. R. Slingerland namens de Theologische School en oud. Willekes namens de gemeente.