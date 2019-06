Kand. G. P. van Nieuw Amerongen neemt beroep aan naar gg Goes

Kandidaat G. P. van Nieuw Amerongen uit Stolwijk heeft het beroep aangenomen dat de gereformeerde gemeente (gg) te Goes op hem had uitgebracht.

Hij bedankte voor de overige op hem uitgebrachte beroepen.

Van Nieuw Amerongen werd in juni 2015 toegelaten door het curatorium van de Theologische School.

Afgelopen juni werd hij samen met M. L. Dekker beroepbaar gesteld binnen de Gereformeerde Gemeenten.

Kand. Dekker heeft onlangs het beroep aangenomen naar de gg te Den Haag-Scheveningen ten behoeve van het werk in Nazareth (Israël).

De gg te Goes was sinds het emeritaat van ds. C. J. Meeuse, september 2017, vacant. Per 1 januari telde de gemeente 1490 leden en doopleden.

