Kand. E. van Ittersum wordt mentor voor gevangenen

Kandidaat E. van Ittersum uit Tilsonburg (Canada) is op 12 juli bevestigd als predikant met bijzondere opdracht te Woodstock (Canada). Hij wordt mentor voor gevangenen ten behoeve van de stichting Crossroads.

In de bevestigingsdienst ging ds. A. van Slageren voor. Hij bediende het Woord uit 2 Petrus 1:3-4. Aan de handoplegging namen, naast ds. Van Slageren, deel: ds. A. Blaak, ds. P. Burell, ds. B. Wijnveen en twee ouderlingen.

Van Ittersum was sinds 2004 kandidaat in de Reformed Church in America (RCA). Vanaf 2002 ging hij voor in verschillende RCA-gemeenten en andere kerkverbanden. Daarna was hij van 2009 tot 2015 voorganger van de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Ter Aar en pastoraal medewerker van de hhg te Doorn en Montfoort.

Momenteel is Van Ittersum parttime chaplain bij een grote truckstop.