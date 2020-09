Kand. Droger doet intrede in cgk Genemuiden

Kand. A. J. Droger is zaterdag bevestigd tot predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Genemuiden. Prof. dr. A. Huijgen en ds. C. J. Droger, vader van de kandidaat, verzorgden de dienst, waarin Efeze 3:8 en 9 centraal stond. Aan de handoplegging namen naast ds. Droger en prof. Huijgen deel: ds. C. Westerink, ds. H. Polinder, ds. A. van der Zwan en ouderling E. de Jong.

Na de bevestiging werd de nieuwe predikant toegesproken door burgemeester E. J. Bilder (Zwartewaterland), ds. I. Postma (namens de plaatselijke kerken), ds. Polinder (namens de classis Zwolle) en prof. Huijgen (namens de Theologische Universiteit Apeldoorn).

Tijdens de intrededienst, zondag, preekte ds. Droger over Efeze 3:19b. Ouderling De Jong sprak het gezin Droger toe.