Kand. Dekker (GG) neemt beroep aan

Kand. M. L. Dekker heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de gereformeerde gemeente (gg) Den Haag-Scheveningen ten behoeve van het werk in Nazareth, Israël.

Kand. Dekker –sinds 2004 werkzaam in Nazareth voor het deputaatschap voor Israël van de GG– volgde de afgelopen twee jaar een verkorte opleiding tot predikant aan de Theologische School in Rotterdam. Vorige week werd hij door het curatorium beroepbaar gesteld voor het werk in Nazareth.

