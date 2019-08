Kand. Dekker bevestigd tot predikant voor werk in Israël

Kand. M. L. Dekker is woensdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente te Den Haag-Scheveningen, voor het werk in Israël.

In de intrededienst preekte ds. W. Silfhout over Handelingen 20:21: ”Het getuigenis van de evangeliedienaar, het adres en de inhoud”. Aan de handoplegging namen deel ds. H. A. van Zetten, ds. G. Clements, ds. P. Mulder, ds. J. A. Ebeke, ds. C. J. Meeuse, ds. M. H. Schot en ouderling D. J. Doorn. Ds. A. Schot verrichtte de uitzending naar Israël.

Ds. M. L. Dekker preekte over Amos 9:11: ”De hut van David, het verval en het herstel”. Ds. Van Zetten, ds. W. J. Karels, student L. van der Kuijl, ouderling Hilton ben Shimon, A. Knoester, ds. Ebeke en ouderling Doorn spraken hem vervolgens toe.