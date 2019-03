Kand. Bezemer bevestigd tot predikant cgk Culemborg

Kand. H. C. Bezemer is zaterdag bevestigd tot predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Culemborg.

De bevestiging werd geleid door de oud-predikant van de gemeente, ds. L. A. den Butter (Rijnsburg). Hij bediende het Woord uit Jesaja 6:1-13 en 61:1-4, met als tekst Jesaja 6:8. Daarna vond de bevestiging plaats. Aan de handoplegging namen deel de predikanten A. van de Weerd, R. W. J. Soeters, A. van Heteren, C. van Atten, M. van der Sluys, K. Hoefnagel, M. J. Kater, A. C. Uitslag, J. van Walsem en L. A. den Butter.

Vervolgens deed ds. Bezemer intrede met een preek over Jesaja 62:1. Daarna werd hij toegesproken door prof. dr. M. J. Kater, consulent ds. K. Hoefnagel, J. Goed namens de plaatselijke raad van kerken en ouderling D. J. van Zoelen namens de gemeente.