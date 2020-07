Kand. A. Vonk Noordegraaf doet intrede in hervormd Uddel

Kand. A. Vonk Noordegraaf uit Veenendaal is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Uddel. Ds. L. de Wit uit Ede preekte in de bevestigingsdienst over 1 Timothéus 4:19 en 1 Timothéus 3:16.

Aan de handoplegging namen naast ds. De Wit ook deel ds. M. Goudriaan (Ede) dr. A. Goedvree (Hoevelaken), dr. J. B ten Hove (Veenendaal), ds. A. P. Pors (Nieuw-Beijerland), ds. C. Budding (Goudswaard), ds. G.F. Willemsen (Veenendaal), ds. A. Langeweg (Haaften) en ouderling van dienst J. van Vliet.

De bevestigde predikant werd Psalm 143:10 (gewijzigd) toegezongen.

In de middagdienst deed ds. Vonk Noordegraaf intrede met Exodus 13:17-22. Hij werd toegesproken door ds. A. J. Post (’t Harde) namens de classis Veluwe en de werkgemeenschap van predikanten, door jeugdouderling H. J. van Lagen en door kerkenraadsvoorzitter ouderling H. R. Luigjes.