Kampen honderdste gemeente met kerkenvisie

De gemeente Kampen gaat als honderdste gemeente een kerkenvisie maken. Dat meldt het platform Toekomst Religieus Erfgoed op de website.

In een kerkenvisie worden de religieuze gebouwen in kaart gebracht binnen een gemeente. Dit kan helpen om in beeld te krijgen welke gebouwen de gemeente rijk is, hoe die gebruikt worden en of er mogelijk kerkgebouwen zijn waarvan het voortbestaan in gevaar is.

Het kabinet stelde eerder miljoenen beschikbaar voor het opstellen van zo’n kerkenvisie. Gemeenten kunnen een beroep doen op dat geld en krijgen een uitkering die samenhangt met het aantal aanwezige kerkgebouwen. In Kampen gaat dat om 39 kerkgebouwen, waarmee de gemeente recht heeft op een bijdrage van 50.000 euro.

Veel kerkgebouwen zijn in Kampen in gebruik voor erediensten. Er zijn ook gebouwen die (deels) een andere functie kregen. Zo vinden sinds 2017 geen diensten meer plaats in de beeldbepalende Bovenkerk.

Hervormde gemeente Kampen laat Bovenkerk achter zich

Rotterdam

Meer dan de helft van het budget dat beschikbaar is voor gemeenten om een kerkenvisie op te stellen, is nog ongebruikt, bleek in mei.

Nog geen derde gemeenten gebruikt uitkering kerkenvisie

In die maand werd ook de kerkenvisie van de gemeente Rotterdam gepubliceerd, onder de titel ”Aanpak religieuze gebouwen”.

Uit het document blijkt dat de gemeente 158 oorspronkelijke „gebedshuizen” telt, waarvan er elf onder druk staan vanwege leegstand of plannen voor sloop. Het merendeel van de Rotterdamse gebouwen (129) wordt voor religieuze doeleinden gebruikt, 18 gebouwen zijn herbestemd.

Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat het voor veel gebouwbeheerders steeds moeilijker wordt een sluitende exploitatie te krijgen, door het wegvallen van financiële draagkracht of vrijwilligerscapaciteit. Zo blijkt uit de kerkenvisie dat het pand van de Evangelische Broedergemeente op last van de brandweer niet meer gebruikt mag worden. Vanwege verzakkingen in de wijk Kralingen is het gebouw beschadigd; de geschatte herstelkosten zijn een miljoen euro.

De gemeente Rotterdam neemt diverse maatregelen om „waardevolle religieuze gebouwen te behouden.” Daarbij hoort het instellen van een coördinatiepunt voor religieuze gebouwen, het opstellen van een digitale kaart voor informatievoorziening en het vergoeden van de inspectiekosten voor een selectie monumentale kerkgebouwen. Deze maatregelen worden in de komende drie jaar uitgevoerd.

Het Reformatorisch Dagblad sprak in 2019 met de gemeente Rotterdam over het proces van het opstellen van een kerkenvisie:

Honderden kerkgebouwen moeten dicht: „Ontwikkel kerkenvisie"