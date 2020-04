Kamervragen over vernieling graven christenen Turkije

De drie christelijke partijen in de Tweede Kamer hebben minister Blok van Buitenlandse Zaken vrijdag vragen gesteld over de vernieling van graven van christenen in Turkije.

Het Reformatorisch Dagblad berichtte woensdag over de vernielingen. SGP, CDA, en CU vragen Blok of hij kan bevestigen dat ontheiliging van graven en kerkhoven „een groeiend fenomeen en probleem is in Turkije.” Ook vragen ze of het klopt dat dit fenomeen past in „een bredere trend van toenemende druk op christenen in Turkije.” De drie partijen vragen verder wie er achter de vernielingen zitten, en welk maatschappelijk klimaat eraan bijdraagt.

„De onderdrukking en achterstelling van christenen in Turkije is al jaren gaande, maar dit is een nieuw dieptepunt. Ik kan deze grafschennis niet los zien van de steeds agressievere toon tegen christenen in bijvoorbeeld schoolboeken, staatsgezinde media en preken in moskeeën”, zegt SGP-leider Kees van der Staaij.

SGP, CDA en CU vragen Blok of hij kan bevestigen dat er sprake is van haatzaaien tegen christenen via boeken op basisscholen en bijvoorbeeld via (staatsgezinde) kranten of preken in moskeeën, en hoe hij het beoordeelt als dat het geval is. Ook willen ze weten in hoeverre haatzaaien en grafschennis in het bijzonder, worden tegengegaan in Turkije, of dat er sprake is van straffeloosheid.

De partijen vragen Blok of hij bereid is met zijn Turkse collega te praten over „het actief beschermen van de rechten, vrijheden en veiligheid van (protestantse) christenen in Turkije”, en daar ook de vernielingen bij te betrekken.