Kameroense predikant Bongoyok blijft present in moslimregio

Ds. Moussa Bongoyok werd geboren in Kameroen en maakte het islamitisch geweld in zijn regio van dichtbij mee. „Liefde is de beste remedie tegen de fundamentalistische islam.”

Bongoyok was voor de conferentie ”Resident Alien” in Nederland. Hij werd geboren in een moslimgezin in Mokolo, een stad in het noorden van Kameroen die overwegend islamitisch is. Hij werd vernoemd naar de profeet Musa uit de Koran, die voor joden en christenen Mozes heet.

Hij bezocht de Franstalige Arabische islamitische school, totdat zijn vader werd overgeplaatst naar een andere stad. Daar was de enige school christelijk. „Ik hoorde als negenjarig jochie voor het eerst verhalen zoals de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ik was toen een nieuwsgierig ventje en dol op verhalen. Na drie jaar wist ik zo veel uit de Bijbel dat ik me genoodzaakt voelde om Jezus Christus als mijn Verlosser en Heere aan te nemen.”

Bongoyok werd als eerste uit zijn gezin christen. „In het begin was het moeilijk thuis, maar het bleef bij verwijtende woorden. De islam in Afrika was destijds, voor de aanvallen op de Twin Towers in New York, tamelijk mild. Ik werd gedoopt in een gemeente van de Unie van Evangelische Kerken in Kameroen. Dit kerkgenootschap was ontstaan uit het verenigde zendingswerk van Duitse, Zwitserse en Franse kerken. Zij begrepen dat zij om zending te bedrijven in een islamitisch land als Kameroen zich als één christelijke kerk moesten presenteren.”

Lachend: „Er stroomt dus luthers, gereformeerd en evangelisch bloed door mijn aderen. Al ben ik de rijkdommen van de gereformeerde traditie steeds meer gaan inzien.”

Beschoten

Bongoyok studeerde theologie aan de Faculté de Théologie Évangélique de Bangui (FATEB) in Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Na vijf jaar predikantschap in Kameroen keert hij terug naar de FATEB, waar hij docent missiologie wordt. Vanaf 2001 studeerde Bongoyok aan het Fuller Seminary in de Verenigde Staten, waar hij in 2006 zijn doctorstitel behaalde met een proefschrift over het antwoord op de fundamentalistische islam. Van 2009 tot 2011 was hij rector van de FATEB. Sinds 2011 is Moussa Bongoyok rector van het door hem opgerichte Institut Universitaire de Développement International (IUDI, universitair instituut voor internationale ontwikkeling) in de Kameroense hoofdstad Yaoundé.

Nadat hij tot geloof kwam, werden ook zijn moeder, broers, zussen en uiteindelijk zijn vader christen. „Alleen mijn oudste zus is nog moslima.”

Toen Bongoyok op 10 december 2010 van Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) naar de Verenigde Staten wilde vliegen, was juist de burgeroorlog uitgebroken en werd zijn vliegtuig tijdens het opstijgen beschoten. Hij kwam veilig aan in de VS, maar moest daar vervolgens een maand blijven, omdat er geen enkele vlucht naar Bangui mogelijk was.

Toen hij na zijn gedwongen verblijf de eerste vlucht naar Bangui nam, werd zijn vliegtuig tijdens de landing opnieuw onder vuur genomen. Omhoogkijkend zag Moussa door de kogelgaten heen flarden hemelsblauwe lucht. Thuisgekomen in Kameroen vond hij zijn vrouw Priscille en kinderen ongedeerd, hoewel toch enigszins getraumatiseerd.

Present

Mongoyok werd hierdoor echter geen haatprediker. „Integendeel. Als islamoloog krijg ik veel uitnodigingen voor lezingen. Mijn boodschap aan christenen is om de islam grondig te leren kennen en moslims met respect en liefde tegemoet te treden. Dat is de beste remedie tegen de fundamentalistische islam.”

Hij houdt hoop ondanks het godsdienstige geweld in zijn regio. „Het noorden van Kameroen is overwegend islamitisch. Toch blijven wij als christenen daar present. Vanuit de kerken en het Institut Universitaire de Développement International, dat in Yaoundé is gevestigd, wordt hulp geboden aan getraumatiseerde mensen, onder wie moslims die ook lijden onder het geweld van de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Vooral jongeren beseffen de waarde van instituten zoals het IUDI waar goed management wordt gedoceerd als wapen tegen corruptie. ”