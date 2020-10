Kamerlid: Limiteer aanwezigheid kerkgangers tot maximaal dertig per dienst

Gedurende de hele periode waarin de coronawet van kracht is, zouden er in kerkdiensten niet meer dan maximaal dertig kerkgangers aanwezig mogen zijn.

Dat maximum zou behalve voor de zondagse erediensten ook moeten gaan gelden voor huwelijks- en begrafenisdiensten.

Dat voorstel diende het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen dinsdag aan het eind van de ochtend in, enkele uren voor de stemming over de coronawet.

Deze wet bevat nu nog een bepaling die kerken uitzondert van de bevoegdheid van de minister om „besloten plaatsen” een maximumgroepsgrootte te kunnen opleggen, maar als het aan Merel van Kooten-Arissen ligt, wordt die bepaling geschrapt. „Hoewel veel levensbeschouwelijke gemeenschappen, religieuze organisaties en de daarbij aangesloten gebedshuizen zich inmiddels vrijwillig achter de coronamaatregelen scharen en de hoeveelheid kerkgangers per dienst drastisch beperken tot een veilig aantal op veilige afstand van elkaar zijn er nog immer gebedshuizen die geen beperking in de samenkomst van hun leden dulden”, aldus het Kamerlid in een toelichting.

Bij een overtreding van het groepsvormingsverbod kunnen kerken in haar voorstel een last onder dwangsom krijgen opgelegd. Individuele kerkgangers die het verbod overtreden, zouden daarvoor op gelijke wijze als overige burgers moeten worden beboet.

Als kerken nog een ontheffing krijgen, moet de landelijke overheid daar volgens Merel van Kooten-Arissen geen rol meer in spelen; alleen de burgemeester moet daar volgens haar bevoegd voor zijn.

Landelijke ontheffingen van het groepsvormingsverbod kunnen wat haar betreft nog wel in stand blijven voor betogingen en vergaderingen van de volksvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld Tweede Kamer en gemeenteraad.