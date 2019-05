Kairos-Sabeel start petitie voor Palestijnen

De Nederlandse organisatie Kairos-Sabeel roept mensen op een wereldwijde petitie te tekenen om Palestijnse christenen te steunen.

De petitie verschijnt tien jaar na de publicatie van het Kairosdocument. In dit document spreken Palestijnse christenen zich uit voor het beëindigen van de „bezetting” en het heffen van sancties en boycotmaatregelen tegen Israël. „De situatie is alleen maar uitzichtlozer geworden. Net als alle andere Palestijnen weten ze dat ze door velen in Europa en de VS volledig in de steek zijn gelaten. De Palestijnse christenen vragen: laat nu je stem horen voor rechtvaardige en geweldloze vrede in het Heilige Land”, schrijft voorzitter Kees Blok van Kairos-Sabeel in Nederland.