Justitie gaat ds. A. Kort (OGG) niet vervolgen

Het openbaar ministerie (OM) gaat ds. A. Kort, oud gereformeerd predikant te Krimpen aan den IJssel, niet vervolgen.

Dat maakte het OM vrijdag bekend. Tegen ds. Kort waren meerdere aangiften gedaan vanwege groepsbelediging en discriminatie in een brief die hij op 18 maart 2020 aan het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel had gestuurd. Het OM concludeert nu dat er geen sprake is van discriminatie of een ander strafbaar feit. „De uitspraken van de predikant zijn gedaan in verband met zijn geloofsovertuiging. In het kader van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting moet het mogelijk blijven om bepaalde uitspraken te doen, ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep mensen.”

Inwoner Krimpen doet aangifte tegen predikant