Justitie Australië start onderzoek naar Vaticaan

Australische autoriteiten zijn woensdag een onderzoek begonnen naar berichten van grote sommen geld die het Vaticaan zou hebben overgemaakt.

Dat geld was bestemd voor tegenstanders van de Australische kardinaal George Pell, die beschuldigd werd van seksueel misbruik. De tegenstanders moesten getuigen in de strafzaak tegen Pell. In totaal zou 700.000 euro overgemaakt zijn.

Volgens Italiaanse media was het geld afkomstig van een „rivaal” van Pell, kardinaal Angelo Becciu.

Om te kijken of en waarom het geld precies is overgemaakt, is de Australische politie nu een onderzoek begonnen.

De 79-jarige Pell, ooit één van de machtigste mannen binnen het Vaticaan, werd vorig jaar aanvankelijk schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf. Hij zat meer dan een jaar vast voordat hij in hoger beroep vanwege gebrek aan bewijs werd vrijgesproken.