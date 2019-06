”Just Read It!” lanceert interkerkelijke catechesemethode

Redactie kerk

OTTERLO. ”Just Read It!”, een centrum voor catechese in oprichting, heeft vrijdag een gelijknamige „interkerkelijke” catechesemethode gelanceerd. Het centrum beoogt op het terrein van de catechese samenwerking en uitwisseling tussen kerken in de gereformeerde gezindte tot stand te brengen.

Bij zevenhonderd adressen ploft een dezer dagen een proefpakket op de mat met daarin twee uitgewerkte catechisatielessen. Het centrum treedt daarmee voor het eerst naar buiten.

Just Read It! („Lees het maar gewoon!”) is een initiatief van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), een van de jongerenorganisaties van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Bij dit interkerkelijke project is Hervormd Jeugdwerk (HJW) betrokken vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Ook wordt er meegedacht door leden van de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten.

Online platform

Via een online platform wil Just Read It! niet alleen een gratis catechesemethode aanbieden, maar ook een basiscursus catechese en een verzameling boekbesprekingen, artikelen en een overzicht van catechesemethoden.

Kenmerkend voor de catechesemethode is de mogelijkheid om de informatie die online staat, naar eigen inzicht te gebruiken en samen te stellen, hoewel er ook een standaardles wordt aangeboden. „In de standaardles staat bijvoorbeeld een door ons gekozen verwerking, terwijl er in het totaaloverzicht meer verwerkingen staan om uit te kiezen”, licht projectleider Rick Schreur toe.

Daarnaast is de methode blijvend uit te breiden en aan te vullen. Beelden en voorbeelden worden voortdurend geactualiseerd. Het is mogelijk om correcties, toevoegingen en suggesties in te dienen. Een redactie kijkt de inzendingen na en plaatst deze na een positieve waardering op de website, aldus Just Read It! Genoemde kerkverbanden leveren op dit moment nog geen bijdrage aan de catechesemethode, maar Schreur verwacht dat dit wel zal gaan gebeuren.

Leerlijn

De methode bestaat uit een leerlijn die is verdeeld over vijf jaar. Elk jaar komen er vijf thema’s vanuit de Bijbel aan bod. In september kunnen de leeftijdsgroepen 12-13 jaar en 13-14 jaar starten met Just Read It!.

Uitgangspunten ervan zijn ”leren lezen” en ”leren leren”. Veel aandacht is er voor het nauwkeurig leren lezen van de Bijbel en voor de opbouw van Bijbelkennis. „Just Read It! biedt daarom een uitgebreide exegese die de catecheet in staat stelt Gods Woord eenvoudig bij de jongeren te brengen en hen daarin mee te nemen.” De makers van de methode willen de verbinding leggen tussen thema’s uit de geloofsleer en de leefwereld van jongeren.

Het is de bedoeling om via een catechetenpool mensen beschikbaar te stellen voor het geven van catechisatie.

justreadit.nl



Klik hier voor een video over ’Just Read It!”