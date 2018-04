Jurjen de Groot directeur Dienstenorganisatie PKN

Jurjen de Groot is de nieuwe directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). „Christen-zijn is verweven met het leven van alle dag.”

De generale synode van de Protestantse Kerk ging donderdag in Doorn akkoord met de benoeming van De Groot (42), operationeel directeur van de IZB (vereniging voor zending in Nederland). De opvolger van Haaije Feenstra, die in december afscheid nam van de Dienstenorganisatie, begint op 1 juni met zijn werk.

De Groot was in totaal 11 jaar aan de IZB verbonden. Van 2000 tot 2006 zette hij als pionier Perron 61 op, een missionair project in de Vinexwijk Oosterheem in Zoetermeer. In 2006 werd hij met zijn gezin door de GZB uitgezonden naar Kenia, waar hij verantwoordelijk was voor de training en toerusting van kaderleden van de Reformed Church of East Africa. Eind 2012 keerde hij terug naar Nederland en naar de IZB, waar hij programmamanager missionaire vorming werd. Vanaf november 2014 was hij operationeel directeur van de missionaire organisatie; vanaf 2015 vormde hij samen met dr. Sjaak van den Berg de tweehoofdige directie.

De Groot studeerde aan de Christelijke Hogeschool Ede (godsdienst pastoraal werk), de Agrarische Pedagogische Hogeschool STOAS in ’s-Hertogenbosch (educatie en kennismanagement) en volgt op dit moment een MBA in Public & Private aan Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

De Groot sprak donderdag de generale synode toe. In de zeven jaar die hij in Kenia werkte, is zijn liefde voor de kerk verdiept en verbreed. „Verdiept, omdat ik van mijn broeders en zusters aldaar mocht leren wat het betekent om dagelijks in afhankelijkheid van Jezus Christus te leven. En de liefde voor de kerk is verbreed: omdat ik in Afrika meer dan ooit heb gezien dat christen-zijn is verweven met het leven van alle dag. Alleen zo kan de kerk een betekenisvolle plek hebben, midden in de samenleving. Met die bagage keerde ik terug, in het verlangen om de kerk in Nederland te dienen.”

De Groot gaf aan dat hij zich volledig kan vinden in de visie van de Protestantse Kerk, zoals die verwoord is in het document ”Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg”. Hij vindt het belangrijk om „onbevangen en ontvankelijk de christelijke verkondiging en traditie toe te laten en te laten spreken.” Ook een „authentieke en relevante communicatie van het Evangelie” en „diaconale en maatschappelijke presentie” zijn belangrijk, aldus De Groot. „Alles wat de kerk bovenplaatselijk voorstelt, zal erop gericht moeten zijn om die taak van de plaatselijke gemeenten maximaal te faciliteren.”

De Groot woont met zijn gezin (vrouw en vier kinderen) in Amersfoort en is meelevend lid van de wijkgemeente Nieuwe Kerk in Amersfoort. „Hoe goed is het om elke zondag in deze gemeenschap meegenomen te worden. Hoe bijzonder is het om bij een gemeente te horen die bruist en volop bezig is met kinderen, tieners en jongeren. Het is een zegen en een verantwoordelijkheid om samen met de nieuwe generatie kerk te zijn. Gedragen door de trouw van God, die niet loslaat wat Hij is begonnen. In dat vertrouwen wil me van harte inzetten voor de kerk vandaag, met het oog op de generatie van de toekomst.”