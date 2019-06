Juridisch centrum steunt christenen Mosul

Bijna twee jaar na de bevrijding van Mosul kampen christenen in de stad met rechtsongelijkheid. Open Doors start een juridisch centrum in het gebied om hen bij te staan.

Christenen in de Iraakse stad leven nog altijd in angst, schrijft Open Doors donderdag. Hoewel terreurbeweging Islamitische Staat (IS) inmiddels is verslagen, duiken nog regelmatig kleine groepen IS-strijders op. Ook zijn er volgens de organisatie voor vervolgde christenen door Iran gesteunde milities actief in de regio.

Aanhangers van IS hebben de afgelopen maanden meerdere explosieven tot ontploffing gebracht bij lokale doelen zoals markten. Ook eisten zij onlangs de verantwoordelijkheid voor een aantal branden op. Bovendien steken spanningen van voor de oorlog de kop weer op. Op verschillende plaatsen patrouilleren dagelijks door Iran gesteunde milities als Popular Mobilization Forces door de straten. Zij hebben soms hele dorpen in hun macht.

Bewapenen

Nadat IS verdreven werd, zijn er nauwelijks christenen teruggekeerd naar Mosul uit vrees voor de onstabiele situatie. Vorige maand kondigde de Iraakse regering aan inwoners van vijftig dorpen en steden rondom Mosul te bewapenen, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen tegen nieuwe slapende cellen van IS.

Zowel in Mosul als in de nabijgelegen vlakte van Ninevé leven christenen in angst omdat ze weten dat slapende cellen van IS ieder moment actief kunnen worden. Naar schatting wonen er nog maar 200.000 tot 250.000 christenen in Irak. In 2003, net na de val van Saddam Hoessein, waren dat er nog 1,2 à 1,4 miljoen.

Christenen die wel zijn teruggekeerd, hebben het zwaar, schrijft Open Doors. Hun huizen en de infrastructuur zijn verwoest en ze leven dagelijks in angst voor aanvallen.

Juridisch advies

Naast het ontbreken van veiligheid en stabiliteit is ook de rechtsongelijkheid van christenen een reëel probleem. De organisaties Open Doors, Served en Middle East Concern dringen er bij de Iraakse overheid op aan dat incidenten met een religieus of etnisch motief geregistreerd worden. Zij hebben in de vlakte van Ninevé een juridisch centrum geopend. Hier kunnen christenen voorlichting krijgen over hun rechten.

Op verschillende manieren hebben Iraakse christenen te maken met rechtsongelijkheid. Emma Green, auteur van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic, spreekt over een proces om „christenen langzaam uit te persen en weg te pesten. De nieuwe grondwet in Irak die werd opgesteld na de Amerikaanse invasie bepaalt dat de islam de religie van de staat is. Dit bracht vele praktische veranderingen met zich mee in de wijze hoe er juridisch naar christenen wordt gekeken. Ook zijn er de problemen van kinderen uit gemengde huwelijken of kinderen die als gevolg van een verkrachting het levenslicht zagen.”

Talloze christelijke meisjes zijn verkracht door leden van IS. Volgens de islamitische en dus Iraakse wet zijn deze kinderen officieel moslim.

Ook ontdekken veel teruggekeerde christenen dat hun bezittingen in de handen van anderen zijn overgegaan. Het juridisch centrum staat hen bij om hun onteigende bezittingen op te eisen.

„Dit centrum is van groot belang voor het waarborgen van gelijke rechten voor christenen in Irak”, aldus een woordvoerder van Open Doors. „Zo investeren we in het ontwikkelen van hun vaardigheden om zelf voor hun rechten op te komen. We moeten hen niet alleen helpen bij het opbouwen van hun huizen, maar ook bij het opbouwen van een rechtskader.”