Julius Kim president The Gospel Coalition

Het evangelicale platform The Gospel Coalition (TGC) heeft dr. Julius Kim gekozen als president. Dat maakte de organisatie maandag op haar website bekend.

De 51-jarige Kim is nu decaan en hoogleraar praktische theologie aan Westminster Seminary in Californië in de Verenigde Staten. Daarnaast is hij ook voorganger van de New Life Presbyterian Church in Escondido. Kim volgt dr. Don Carson op, die vanaf de oprichting van The Gospel Coalition in 2005 presdident was. Kim is getrouwd en vader van twee dochters.