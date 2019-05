Jubileumeditie Bijbelstudieweekend Alblasserwaard in Ermelo

Voor de vijfentwintigste keer houden jongeren uit de Alblasserwaard dit jaar een Bijbelstudieweekend. „We zien Gods trouw. Er komen nu kinderen van ouders die er vroeger bij waren.”

Vanuit groepsaccommodatie De Zandkamp aan de rand van Ermelo klinken christelijke liederen. De 86 jongeren zingen, zitten en praten binnen met elkaar. Later gaan ze naar buiten voor een balspel. De zeven leidinggevenden staan er ontspannen bij.

Kees Blok uit Bleskensgraaf stond samen met Henri Schouten uit Streefkerk vijfentwintig jaar geleden aan de wieg van het Bijbelstudieweekend Alblasserwaard. „Het wordt georganiseerd met ambtsdragers en leidinggevenden van het jeugdwerk van een aantal hervormde gemeenten uit de Alblasserwaard. Jaarlijks melden er zich zo’n 80 tot 100 jongeren aan.”

Blok vertelt dat ze de eerste keer naar een groepsaccommodatie in Lekkerkerk gingen. Later ging de groep verder weg. Vijftien keer waren ze in Lunteren. Bijzondere herinneringen heeft Blok aan de predikanten ds. M. Goudriaan en ds. J. P. Nap van de hervormde gemeente van Lunteren, waar de jongeren ’s zondags naar de kerk gingen en daarna een preekbespreking hadden.

Bergrede

Het programma is al die vijfentwintig jaar onveranderd gebleven. „We vragen geen sprekers van buiten. De leidinggevenden houden meerdere plenaire inleidingen over het onderwerp, waarover later in groepen wordt doorgesproken. Er zijn wel verschillen met vroeger. Zo zongen we eerst alleen maar psalmen en zingen we nu ook gezangen. Ook zijn rokken niet meer standaard voor de meiden.”

Dit jaar heeft de leiding gekozen voor het thema ”De Bergrede”. Zaterdagochtend staat Mattheüs 5:17-48 op het programma. Aart de Jong uit Nieuw-Lekkerland begint met de opmerking dat Jezus niet is gekomen om de wet te ontbinden. Hij stelt dat Jezus vraagt om de wet te onderhouden, maar dat Hij ook iets aanbiedt: „Hij wil de wet in ons hart vervullen als we tot geloof gekomen zijn. Door het geloof kan Hij iets van ons maken.”

De Jong wijst erop dat veel mensen de wet tegenwoordig hanteerbaar willen maken door deze alleen te betrekken op de dingen waaraan ze eenvoudig kunnen voldoen. „Als we zo met de wet omgaan, verliest deze zijn functie. Dan heb je de Heere Jezus niet nodig. Hij laat zien wat er voor verkeerds leeft in ons hart. Niet alleen de daad telt voor God, maar ook de innerlijke gezindheid.”

De spreker waarschuwt om verkeerde neigingen niet te voeden maar te doden. „Laat je hart niet door de zonde in lichterlaaie komen. Stop er, met de hulp van de Heere Jezus, zo snel mogelijk mee.”

Strijd

De jongeren gaan in groepen uiteen om uitgebreid verder te praten. Eerst krijgen ze de gelegenheid om naar de betekenis van bepaalde woorden te vragen, bijvoorbeeld ”tittel en jota”. „Dat betekent punt en komma”, zo weet een van de jongeren.

Kees Blok merkt in een groepje op dat Jezus heel radicaal over de wet is en dat er iets gebeurt als we de wet niet houden. „God komt in het oordeel op ieder woord van ons terug. We moeten niet gaan marchanderen met de wet. Wat leeft er in je hart?” Een meisje: „Als je zonden vergeven zijn, worden ze weggeworpen.”

„Hoe strijd je tegen de zonde?” is een van de vragen. Een jongen antwoordt: „Je moet het niet opzoeken, niet naar het café gaan om te drinken.” Blok: “Voed je ’s morgens en ’s avonds met het Woord van God. Denk erover na. Misschien heb je er later nog eens wat aan.”

Trouw

Dat jongeren wat aan een Bijbelstudieweekend gehad hebben, is vaak gebleken, vertelt Blok later. „Ik kan de plekken aanwijzen waar ik met jongeren gebeden heb. Er zijn meerdere op het oog onverschillige jongens geweest die zich na een Bijbelstudieweekend hebben aangemeld voor de belijdeniscatechisatie. Jongeren kregen hier verkering en hun kinderen zie ik nu hier komen. Dat ontroert me en daarin zie ik de trouw van God.”

Op 22 juni vindt in het Wellantcollege te Ottoland een reünie plaats. Alle circa 700 mensen die ooit mee geweest zijn, zijn welkom. Er staat ook een Bijbelstudie op het programma. Voor deze keer is er een spreker uitgenodigd: ds. P. den Ouden, hersteld hervormd predikant van Katwijk aan Zee.