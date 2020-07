Joseph werd vermoord om verhuizing naar ‘moslimbuurt’

Een Pakistaanse christelijke man die begin juni door zijn islamitische buren werd neergeschoten omdat hij een huis in de moslimbuurt had gekocht, is vorige week overleden.

„Hoe durf je om als christelijke familie tussen moslims te komen wonen”, snauwt de islamitische Salman Khan tegen Nadeem Joseph. De 50-jarige christen is zojuist ingetrokken in zijn woning in een wijk in het Pakistaanse Peshawar. Als buurman Khan begrijpt dat er een christelijke familie naast hem is komen wonen, eist hij dat het gezin vertrekt. Christenen horen niet thuis in een moslimbuurt, want zij zijn vijanden van de islam, aldus Khan.

In de daaropvolgende dagen blijft de buurman Joseph en zijn familie lastigvallen. Hij bedreigt hen en maakt hen uit voor „chooras”, een denigrerende term die christenen aanduidt als onaanraakbaren.

Kort daarna stelt een gewapende Khan met zijn zoons de christelijke buren een ultimatum: binnen 24 uur moeten ze vertrokken zijn. Joseph antwoordt dat hij en zijn gezin het recht hebben om te wonen waar ze willen en dat ze niet weg zullen gaan.

„Ik belde het noodnummer van de politie, maar ze openden het vuur”, zegt Joseph in een video die voor zijn dood wordt opgenomen vanuit het ziekenhuis. Hij wordt twee keer in zijn buik getroffen. De aanvallers richten hun wapens ook op andere leden van de christelijke familie en schieten de schoonmoeder van Joseph in haar schouder.

De Pakistaan wordt opgenomen en ondergaat 5 operaties. „Zelfs in het ziekenhuis voel ik me bang”, zegt hij in de video. „Ik vrees voor mijn leven en dat van mijn gezin.” De vader van twee kinderen overlijdt 26 dagen na de aanval als gevolg van de schotwonden.

In een videoboodschap op sociale media bekent Khan, die tijdens de aanval naar verluidt onder invloed van drugs was, dat hij zijn christelijke buurman heeft neergeschoten. Volgens hem ontstond de onenigheid omdat de zoon van Joseph met zijn motor te snel door de wijk reed. Onduidelijk is of Khan al is opgepakt.

Hatelijke behandeling

Nasir Saeed, directeur van Claas, een organisatie in het Verenigd Koninkrijk die opkomt voor Pakistaanse christenen, is ontstelt over de gebeurtenis. „Het is ongelooflijk dat in de 21e eeuw een Pakistaans christelijk gezin wordt neergeschoten omdat het een huis heeft gekocht in een moslimwijk.”

Volgens hem zijn er in het islamitische land verschillende gebieden waar niet-moslims geen huis mogen kopen of zelfs niet huren. „Zo’n hatelijke behandeling van niet-moslims komt in Pakistan dagelijks voor.”

Volgens de nationale commissie voor rechtvaardigheid en vrede van de bisschoppelijke conferentie van Pakistan wordt het leven van christenen in het land er niet gemakkelijker op. „De Pakistaanse samenleving is intolerant geworden en het leven als een religieuze minderheid wordt steeds moeilijker”, schreef de commissie deze week in een persbericht. Ook klinkt de roep om gerechtigheid. „Deze zaak vormt een kennelijke schending van de mensenrechten en de wet en kan niet ongestraft blijven.”

Ook de familie van Joseph eist rechtvaardigheid. Op sociale media wordt Joseph inmiddels de George Floyd van Pakistan genoemd, naar de Afro-Amerikaan die in de VS door politiegeweld om het leven kwam.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt onze redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.