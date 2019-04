Joodse woonplaats uit de Tweede Tempelperiode ontdekt bij Beersheva

Voor het eerst is er in Beër Sjeva, in Zuid-Israël, een Joodse nederzetting uit de Tweede Tempelperiode opgegraven. Daarbij is ook een stukje van een olielamp gevonden met een afbeelding van een negenarmige menora.

Dat werd donderdag bekendgemaakt. De Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Ben Gurion Universiteit in de Negev voerden de opgraving uit omdat de gemeente een nieuwe woonwijk wil bouwen.

Dr. Daniel Varga van de Israëlische Oudheidkundige Dienst en dr. Peter Fabian van de Ben Gurion Universiteit vermoeden dat het gaat om een van de oudste artistieke afbeeldingen van een menora die ooit zijn gevonden. Volgens Varga hadden menora’s die op olielampen werden afgebeeld, nooit zeven armen. In de Babylonische Talmoed staat namelijk dat alleen de menora in de tempel zeven armen kon hebben. Menora’s voor huishoudelijk gebruik hadden acht tot elf armen.

Archeologen groeven ook kalkstenen aardewerk op, dat Joden gebruikten voor reinigingsrituelen, en een wachttoren. Daarnaast werden er tientallen bronzen munten ontdekt uit de periode van de Romeinse overheersing.

Rebellen

De nederzetting was van ongeveer het begin van de eerste eeuw tot de Tweede Joodse Opstand onder Bar Kochba in 135 na Christus in gebruik. Het stadje had ook ondergrondse gangen voor Joodse rebellen. De oppervlakte van de woonplaats was ongeveer 2000 vierkante meter.

De woonplaats lag aan de zuidelijke grens van het Koninkrijk van Juda, aan een weg die het oude Beër Sjeva verbond met de kust. Het strategische belang van deze weg blijkt uit de bouw van een wachttoren van tien bij tien meter.