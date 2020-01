Joodse begraafplaats in Duitsland vernield

Een Joodse begraafplaats in het Duitse Geilenkirchen is eind vorig jaar ernstig geschonden. Twee vandalen werden aangehouden.

Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea eind vorige week. De vernielingen op de begraafplaats in de stad in Noord-Rijnland-Westfalen vonden plaats in de nacht van 30 op 31 december.

Twee mannen in de leeftijd van 21 en 33 jaar gooiden meer dan veertig grafstenen omver en bespoten die met blauwe verf.

Een getuige zag de misdaad en belde de politie. Die kon de twee, die bivakmutsen en spuitbussen bij zich droegen, aanhouden. De mannen zijn bekenden van de politie. Ze zijn de volgende dag vrijgelaten en er is een onderzoek tegen hen ingesteld.