Jongerenorganisaties LCJ, HJW en HHJO geven biddaghanger uit.

Het christelijke gereformeerde Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) brengen een biddaghanger uit.

Het thema is ”Bidden = krijgen?!” De jongerenorganisaties ontwikkelden het product samen met kerken en scholen in Urk. De biddaghanger bevat materiaal voor acht dagen, vanaf de woensdag voor biddag tot en met de biddag op 11 maart. Op deze manier kunnen gezinnen toeleven naar biddag. De biddaghanger is te verkrijgen bij de jongerenorganisaties.