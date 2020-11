Jongerendag HHJO: „Wederkomst nog nooit zo dichtbij geweest”

Ds. K. J. Kaptein, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Ridderkerk, sprak het appelwoord op de online jongerendag van de HHJO naar aanleiding van gedeelten uit Mattheüs 24. Het thema van de avond was ”Elk oog zal hem zien”.

„Jongelui, ik was achttien toen ik op een doordeweekse avond met mijn vriendin naar de kerk ging. Er ging een jonge kandidaat voor die ik graag wilde horen. Tijdens de preek brak hevig onweer los. Toen God gehoord werd in de natuur, sprak de kandidaat in de kerk: „Als we buiten Christus sterven, vallen we in de handen van een vertoornd Rechter. Als u in Christus sterft, valt u in de handen van een liefdevolle Vader.” Wat een verschil. Die woorden raakten mij diep vanbinnen. Want wat is het een oneindig verschil. Het verschil tussen behouden worden of verloren gaan.”

Terugkijken: Jongerendag 16+ HHJO

Er zijn twee wegen, twee bestemmingen, aldus ds. Kaptein. „Waar is onze reis naartoe?”, vroeg hij aan de jongeren. „Hoe zal het zijn op de grote dag van Jezus’ wederkomst? Zijn we dan bereid? Misschien vraag je je af: Wanneer komt Jezus dan terug? Niemand weet wanneer Jezus terug zal komen. Zelfs de engelen in de hemel weten het niet. Hij zal komen als een dief in de nacht. Onverwachts. Het is nog nooit zo dichtbij geweest als de dag van vandaag. En toch zijn er twee dingen zeker. We zijn 2000 jaar dichter bij zijn wederkomst dan toen Hij ten hemel voer. En het tweede dat ik zeker weet, is dat we bereid moeten zijn om Hem te ontmoeten.”

De predikant legde aan de hand van een voorbeeld uit wanneer we bereid zijn. „Een aantal jaar geleden was ik op weg naar het adres van mijn vriendin. Je raadt het misschien al: ik was erop gekleed, de vlag hing uit en de bruid stond gereed. Ik belde aan, zij deed de deur open en we keken elkaar aan. Vanaf nu zijn we samen. Wat een heerlijk moment. Daar hadden we naartoe geleefd. We kenden elkaar niet, leerden elkaar beter kennen, brachten tijd met elkaar door, hadden een huis gekocht en ingericht. Zes weken voor die grote dag stond alles klaar. Voor mijn gevoel kropen die weken voorbij. Wij keken uit naar onze grote dag. En nu de toepassing. Verlang jij er ook naar? Zie jij er ook naar uit?”

Vind vrede voor je ziel in het bloed van de Gekruisigde, vervolgde ds. Kaptein. „Zie op de Heere Jezus Christus om Hem straks te mogen zien in Zijn volle heerlijkheid, waarvan Job bijvoorbeeld getuigd heeft: „Dewelke mijn ogen zien zullen.””

De predikant vroeg de jongeren of ze al zo naar Christus verlangen. „Of ben je nog zo in deze wereld bezig om hier alles op te bouwen? Hier alles op de kaart te zetten? Zoek de Heere, want echt, Hij laat zich vinden. Hij is nabij de ziel die tot Hem vlucht. Aan zijn voeten moet je zijn. Vergeet het niet, de dag is nabij waarop Christus komen zal. En alle oog zal Hem zien. Jij dus ook.”