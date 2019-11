Jongerendag HHJO live te volgen op RD.nl

In Hoevelaken vindt zaterdag de jongerendag 16+ van de HHJO plaats. De dag is live te volgen op deze pagina.

Thema van de jongerendag is ”Op reis”. Ds. R. van de Kamp is een van de sprekers. De jongeren zingen psalmen en liederen, met begeleiding van orgel en trompet.

Ab Jansen, buitenlandredacteur bij het RD, zal in een workshop vertellen over christenen in Noord-Korea.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur. Klik hier voor het programma.