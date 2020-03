Jongerendag HHJO gaat door ondanks coronavirus

Het coronavirus is voor kerkelijke jongerenorganisaties vooralsnog geen reden om activiteiten af te gelasten. De jongerendag 16- van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO), die zaterdag in Hoevelaken gehouden wordt, gaat gewoon door.

Wel stelt de organisatie op haar website dat mensen die na een bezoek aan een risicogebied klachten vertonen als koorts en hoesten, niet naar de jongerendag mogen komen. Het is de taak van de leidinggevenden om erop toe te zien dat dit wordt nageleefd. Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) berichten op hun websites dat er beleid ontwikkeld is rondom het coronavirus en dat zij per evenement informatie zullen verstrekken over de maatregelen die worden getroffen.