Jongere in 2020 zoekt „eerlijkheid, ontmoeting en betekenis”

Christelijke jongeren zoeken in 2020 naar voorbeelden, ontmoeting en mogelijkheden om een „voetstap” in de wereld achter te laten.

Dat stelt het zaterdag gepubliceerde rapport Jeugdtrends 2020, een overzicht van veranderingen die onder jongeren plaatsvinden. Jeugdtrends 2020 is een „momentopname van jongeren die opgegroeid zijn in de kerk en die ook met twee benen in de maatschappij staan.” Het overzicht is opgesteld aan de hand van gesprekken met verschillende jeugdwerkers.

Het onderzoek is een initiatief van het Jeugdwerk Steunpunt van de Nederlands Gereformeerde Kerken. De trends worden dit jaar voor de zevende keer gepubliceerd. Tien organisaties werkten aan de editie van 2020 mee, waaronder de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO).

Geloof

Het overzicht beschrijft drie gebieden: geloof, sociale dynamiek en de maatschappij. In elk van deze gebieden worden trends onder jongeren weergegeven en tips over hoe te reageren op deze ontwikkelingen.

Op het gebied van geloof signaleert Jeugdtrends 2020 dat jongeren de invloed ervaren van een „maakbaarheidscultuur, waarin iedereen kan worden wat hij wil, als hij maar goed zijn best doet en zijn hart volgt.” De jongere zou vastzitten in dat systeem en een plaats zoeken „waar hij voldoet zoals hij is.” Zo’n plaats zouden kerkgemeenschappen kunnen bieden.

Ook stelt het overzicht dat jongeren moe zijn van kerkelijke discussies; zij „willen weten wat geloven in God betekent in het dagelijkse leven.” Zij willen een „waardevol onderdeel” zijn van de kerkelijke gemeenschap. Daar zoeken zij naar „openheid, eerlijkheid en echtheid.”

Als tips op gebied van geloof noemt Jeugdtrends 2020 onder meer het „inspireren” van jongeren, het aansluiten bij hun levensritme en het geven van betekenis aan jongeren in de kerk, bijvoorbeeld door hen daar een rol te geven die bij hen past.

Op het gebied van de sociale dynamiek is volgens het overzicht zichtbaar dat jongeren „onder grote druk leven.” Enerzijds betreft dit prestatiedruk: voorwaarden van ouders, school, maatschappij en kerk waar de jongeren aan moeten voldoen. Daarnaast is er sprake van sociale druk: jongeren zoeken bij leeftijdsgenoten, met name via sociale media, erkenning. Jongeren zoeken in deze ontwikkelingen naar momenten van rust en ontmoeting.

Ook signaleert Jeugdtrends 2020 dat jongeren niet alleen zogeheten ”influencers” volgen, maar ook zelf als influencer willen functioneren. Het rapport roept ertoe op om jongeren te enthousiasmeren zelf als influencer „van invloed te zijn in hun (online) vriendengroepen.”

Het onderzoek geeft onder andere de tip om jongeren in „gelijkwaardigheid” een plek van ontmoeting te bieden. „Luister naar wat de jongere zelf weet. Luister om hem te begrijpen, niet om te oordelen.”

Wereldproblemen

Jeugdtrends 2020 signaleert dat de betrokkenheid op wereldproblemen onder jongeren varieert: „Terwijl de ene jongere klimaatspijbelt, gelooft de andere jongere het wel.”

De jongeren delen echter het gevoel dat „de rekening van maatschappelijke problemen naar hun generatie wordt doorgeschoven.” De jongere wil van betekenis zijn in de wereld en „een voetstap achterlaten.”

Het onderzoek reikt onder meer de tip aan om met jongeren „mee te strijden” rond wereldproblematiek. „Kom niet alleen met mooie verhalen, maar leef het voor.” Ook wordt de tip gegeven het initiatief bij de jongere zelf neer te leggen om aan te geven waar zij „voor willen gaan.”

>>jeugdwerksteunpunt.nl