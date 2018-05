Jonge Europeaan wantrouwt kerk

Een vijfde van de Europeanen tussen de 16 en 26 jaar heeft vertrouwen in de kerk. Dat blijkt uit een rapport dat onderzoeksbureau YouGov donderdag heeft gepresenteerd.

Slechts 21 procent van de bevraagden gaf aan de kerk „volledig” of „nog” te vertrouwen. Bijna de helft van hen vertrouwt de kerk echter „veeleer niet” of „helemaal niet.” Vakbonden en banken zijn volgens respectievelijk 23 en 25 procent van de jonge Europeanen te vertrouwen. Het vertrouwen in de wetenschap is met een score van 71 procent het hoogst.