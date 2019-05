Jonge Duitse christenen brengen menora van Rome naar Jeruzalem

Een groep jonge Duitse christenen brengt dezer dagen een replica van de menora, de gouden kandelaar, vanuit Rome naar Jeruzalem.

De zevenarmige kandelaar is gemaakt naar het voorbeeld van de menora die in de Tweede Tempel gestaan heeft. De aluminium menora is overdekt met goud, 150 centimeter hoog en weegt 120 kilo. Het ”menora project” is gefinancierd vanuit een inzamelingsactie: naast 120.000 euro doneerden Duitse families ook goud en juwelen.

De makers van de replica –acht jonge Duitse christenen, twee Zwitsers en een Nederlander– brengen de kandelaar in een „symbolische reis” via Rome naar Jeruzalem. Vorige week woensdag vond bij de Boog van Titus in Rome een ceremonie plaats met de menora. Na de verwoesting van de Tweede Tempel bracht Titus de tempelschatten naar Rome. De kandelaar staat nog altijd afgebeeld op zijn ereboog in de stad. De werkelijke menora is waarschijnlijk verloren gegaan.

video

De jonge Duitsers zijn inmiddels ingescheept om naar Israël te varen. Naar verwachting komen zij op 5 mei in de haven van Haifa aan. Donderdag zal de menora worden overhandigd aan Joden in Jeruzalem tijdens Onafhankelijkheidsdag, 71 jaar na de stichting van de staat Israël.

Het project is bedoeld als een „teken van verzoening en schuldbelijdenis”, aldus de christenen op hun site. De replica draagt ook de beschadigingen zoals die te zien zijn op Titus’ boog. „Als wij zelf de menora zouden repareren, zouden wij ons aanmeten dat wij met onze eigen handen 2000 jaar geschiedenis kunnen herstellen”, schrijven de makers. „Maar dat is iets wat alleen God kan doen. En Hij zal het doen. De menora is een symbool van hoop, dat alles wat in de loop der jaren is gestolen van het Joodse volk, naar hen zal terugkeren. En dat God de gebroken stukken die wij aanbieden, zal samenbrengen.”

>>themenoraproject.com