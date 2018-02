John Piper: Bijbellezen van levensbelang

Bijbellezen en stille tijd houden zijn van levensbelang, vindt de Amerikaanse predikant John Piper. „Misschien zeggen sommige mensen: „O, maar ik wandel de hele dag door met Hem. In de auto, op het werk.” Dat is goed, absoluut. Als je dat kunt, doe het. Maar toch mis je dan iets. Je hebt je nooit écht tot God gericht.”

Het doel van stille tijd is God zien in Zijn schoonheid en heerlijkheid, zegt Piper zaterdag in een interview in het Reformatorisch Dagblad. „Dat is iets wat alleen God kan geven. Ik wil de Bijbel op bovennatuurlijke wijze lezen en niet na afloop zeggen: „Oké, ik zag wat woorden en zinnen.” Nee, ik wil dóór de woorden en zinnen Christus zien, zodat mijn leven wordt veranderd.”

Het gebed is essentieel om de Bijbel te begrijpen, vindt hij. „Zonder Gods genade willen we de Bijbel niet eens lezen.”

Piper verwijst naar de achttiende-eeuwse predikant Jonathan Edwards, die sprak over ”religious affections”, geestelijke gevoelens. „De reden dat ik zeg dat die nodig zijn, is het eerste gebod: „Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart.” Dus niet alleen met heel je verstand, je ziel en je kracht, maar ook met heel je hart – de zetel van je gevoelens.”

Bij geestelijke emoties gaat het bijvoorbeeld om verdriet over je zonden, dankbaarheid voor Gods goedheid of vreugde in Zijn gemeenschap. „Dat zijn dingen die de Bijbel van ons vraagt. Het zijn geen suggesties. „Verblijdt u in de Heere” is een opdracht, geen vrijblijvende keuze.”

