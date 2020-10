John MacArthur aan voorgangers VS: Open je kerk

De Amerikaanse theoloog John MacArthur roept voorgangers en kerkelijke leiders in Amerika ertoe op hun kerken te heropenen, ondanks de geldende coronamaatregelen.

De voorganger van de Grace Community Church in Los Angeles deed zijn oproep onlangs op Twitter. De video is inmiddels ruim 560.000 keer bekeken. MacArthur verwijst in zijn tweet naar de Bijbelteksten Hebreeën 10:25 en Mattheüs 16:18.



om de tweet te tonen en ververs dan de pagina. De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

De huidige lichting politici „vertreedt de grondwet” met het sluiten van kerken, stelt MacArthur in zijn video. Dit zou gebeuren onder druk van een in het leven geroepen angst. „De werkelijkheid is dat de data van Covid niet overeenkomen met het verhaal dat de overheid erover vertelt. Je hebt 99,99 procent kans om corona te overleven”, aldus de voorganger. „Het is gewoon niet wat ze zeggen dat het is.”

Volgens MacArthur geven de werkelijke cijfers rond corona geen enkele basis om „wat dan ook te sluiten, maar zeker de kerken niet, die grondwettelijk beschermd zijn.” De voorganger spreekt over „gerichte discriminatie” van „linkse en seculiere overheidsmedewerkers die Bijbels christendom niet verdragen, en daarom Covid als excuus gebruiken om de kerken te sluiten.”

MacArthur spreekt over een keerpunt in de geschiedenis. „Kerk-zijn is essentieel. We moeten kerk-zijn, niet alleen omdat we die vrijheid hebben, maar omdat dit het bevel is van de Heere Jezus Christus, Hoofd van de kerk. Juist in deze tijd moeten kerken samenkomen. Open je kerk.”

De gemeente van MacArthur is momenteel in een rechtszaak verwikkeld met de overheid van de staat Californië over het houden van erediensten tijdens de coronacrisis.