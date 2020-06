John Exalto directeur Comenius Museum

Het bestuur van het Comenius Museum in Naarden heeft dr. John Exalto benoemd tot nieuwe directeur.

Dat maakte het bestuur donderdag bekend. Exalto volgt drs. Hans van der Linde op, die in april –na een jaar ziekte– overleed.

Exalto (1977) maakte sinds december 2018 deel uit van het bestuur. Hij was onder meer inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe permanente expositie ”Mundus Comenii” en de komende wisseltentoonstelling ”Reformpedagogiek op de schouders van Comenius”. Samen met internationale partners bereidt hij een internationaal congres over Comenius en de pansofie voor.

In het door het bestuur verspreide persbericht geeft Exalto aan dat hij leidinggeven aan het Comenius Museum als een „prachtige uitdaging” ziet, „zowel op inhoudelijk als op organisatorisch gebied. Er is een enthousiast team aan het werk, en er wachten veel nieuwe plannen op realisering. Ik lever graag mijn bijdrage om Comenius als erflater van de Europese cultuur blijvend onder de aandacht te brengen.”

Exalto is tevens werkzaam als universitair docent historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gepromoveerd historicus en expert in de geschiedenis van religie en educatie.

