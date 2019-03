Joden mogen Poerimfeest nooit overslaan

Joden vieren volgende week het Poerimfeest. Centraal staat het Bijbelboek Esther, dat beschrijft hoe God het lot van Zijn volk keerde. „In dit Bijbelboek zitten diepe lessen verborgen. Zelfs Gods Naam wordt er niet in genoemd. Esther is een maskerade.”

Rabbijn Chaim Eisen uit Jeruzalem verzorgde dinsdagavond in ’s-Gravendeel een Bijbelstudie over het Bijbelboek Esther. Hij ziet het als zijn missie om bruggen te bouwen tussen Joden en christenen. In dat kader richtte hij Yeshivath Sharashim op, een online Bijbelschool, die hij leidt vanuit Jeruzalem. Hij noemt de Bijbel „het platform waarop joden en christenen staan”.

Het Poerimfeest is voor joden en christenen een Bijbels feest, stelde de rabbijn. „Voor ons Joden is het een verplicht feest. Alle feesten zouden in onze Joodse traditie herroepen kunnen worden, behalve Poerim.”

Hij verwees daarvoor naar Esther 9:27 en 28. Daarin wordt vermeld dat Joden dit feest nooit mogen overslaan. In elk geslacht, in elk huisgezin, in elke stad, overal ter wereld, moet het ieder jaar gevierd worden, ter nagedachtenis aan de bevrijding van het volk Israël.

Maskers

Op het Poerimfeest zijn alle Joden verkleed. Ze dragen dan een masker. Koningin Esther was de eerste die een masker opzette, stelde rabbijn Eisen. „Ze had de koning niet verteld over haar volk en over de afkomst van haar volk, toen ze koningin was geworden.”

De tweede die een masker opzette, was Haman. In Esther 6 vraagt de koning aan hem wat er met de man moet worden gedaan aan wie de koning eer wil bewijzen. Die man moet verkleed worden als koning, zegt Haman.

Haman denkt dat het om zijn eigen persoon gaat. Het gaat echter om Mordechai. Haman wordt daarentegen opgehangen. De Joden mogen zich vervolgens wreken op hun haters.

In de derde plaats verkleden vele niet-Joden zich als Jood om hun leven te redden. Dat is ook zo’n masker, aldus Eisen.

In de boekrol Esther is volgens de rabbijn ook Jeruzalem verborgen. „Komt de naam Jeruzalem 660 keer in de Bijbel voor, in het boek Esther slechts één keer: Mordechai, die met de ballingen is weggevoerd uit Jeruzalem (Esther 2:6).

Verborgen

Hoewel Gods Naam in de boekrol Esther niet expliciet voorkomt –als enige boek in de Bijbel– stelde rabbijn Eisen vast dat in de Hebreeuwse Tenach (Oude Testament) op vijf plaatsen wel een hint is te vinden naar de Naam van God.

Hij verwees naar de Hebreeuwse beginletters in hoofdstuk 5. Daar zegt koningin Esther: „Indien het de koning goeddunkt, zo kome de koning met Haman tot mijn maaltijd.” Zo draagt God een masker, aldus Eisen, „door Zich in het hele verhaal te verbergen.”

Volgens de rabbijn is de boekrol Esther een op muziek voorgedragen drama, vergelijkbaar met een opera. „Met dit verschil dat een westerse opera slechts enkele uren duurt. In het boek Esther beslaat deze een periode van bijna tien jaar.”