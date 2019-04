„Joden in VS worden gediscrimeerd”

Steeds meer Amerikanen vinden dat Joden in de samenleving worden gediscrimineerd.

Dat is de uitkomst van een maandag verschenen onderzoek van het Pew Research Centre, dat vorige maand is uitgevoerd.

In Amerika is discriminatie op basis van ras, etniciteit en religie een groeiend probleem. Vooral Joden zijn daarvan de dupe. Eenderde van alle Amerikanen vindt dat Joden op een of andere wijze gediscrimineerd worden. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar 2016.

In 2016 gaf 13 procent van de Joden aan zich gediscrimineerd te voelen. Nu is dat opgelopen tot 24 procent.

Het onderzoek van het Pew Research Centre geeft aan dat ook moslims, zwarten, homo’s, lesbiennes en vrouwen zich met enige regelmaat gediscrimineerd voelen.