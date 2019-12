Joden in diaspora „leven vaak in derde ruimte”

Joodse gemeenschappen in de diaspora, de verstrooiing, leven vaak in een „derde ruimte”, aldus prof. dr. Irene Zwiep. Ze zijn verbonden aan Jeruzalem, hun nieuwe land én de plaats waar zij wonen.

Prof. Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), zei dat woensdag tijdens een minisymposium in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De studiedag met als thema ”De Joodse Diaspora in perspectief” trok een vol auditorium.

Aan het einde van de bijeenkomst werd het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek ”Becoming Diaspora Jews: Behind the Story of Elephantine”, geschreven door prof. dr. Karel van der Toorn, hoogleraar godsdienst en maatschappij aan de UvA. De studie vertelt de geschiedenis van de eerste Joodse diaspora in Egypte. De kolonie woonde op het Elephantine-eiland in de Nijl, in het zuiden van Egypte, in de vijfde eeuw voor Christus. Het gaat over een Joodse gemeenschap die afkomstig was uit Samaria en in het begin van de Babylonische tijd naar Egypte vluchtte.

Inflatie

Prof. Zwiep wees op de „inflatie” van het begrip diaspora. Werd het vroeger uitsluitend gebruikt voor de Joden die vanuit hun vaderland in de verstrooiing terechtgekomen waren en heimwee hadden naar Jeruzalem, tegenwoordig wordt het toegepast op allerlei groepen, bijvoorbeeld voor Koreanen in Los Angeles en voor de Indiase wijk in Manchester. In alle gevallen gaat het om de ervaring tot een minderheid te behoren. Zwiep stelde voor om het woord de ene keer met een hoofdletter te schrijven en in het andere geval met een kleine letter.

Het Joodse volk leeft al sinds de Romeinse overheersing in de diaspora. De gemeenschappen die ze gevormd hebben, zijn lokaal verankerd, aldus de Amsterdamse hoogleraar. Joden in de diaspora leven vaak in een „derde ruimte.” Ze verlangen niet alleen naar Jeruzalem en zijn daarnaast inwoner van Nederland, maar ze hebben een sterke verbondenheid met de plaats waar ze wonen. Prof. Zwiep illustreerde dat aan de hand van een oud gebedenboek van de Amsterdamse Joden dat er anders uitzag dan een gebedenboek van een andere plaats. „De wortel gaat Amsterdam in. Het begrip Joods is secundair. De Joden waren Amsterdams Joods, al dan niet Askenazisch of Sefardisch.”

Dr. David Wertheim van het Menasseh ben Israel Instituut wees op nog een andere verschuiving van het woord diaspora. „Vroeger had het vooral een religieuze betekenis. Die is op de achtergrond gekomen. Het woord houdt geen trauma meer in, maar een verlangen naar een betere wereld.”

Kleitabletten

Prof. dr. Caroline Waerzeggers, hoogleraar Assyriologie aan de Universiteit Leiden, vertelde over de Babylonische diaspora. Kleitabletten hebben onthuld dat veel Joden toen in dorpen bij de steden woonden. Ze waren naar een tot dan onontgonnen steppengebied gevoerd, waar ze een landbouwkolonie opzetten om te voorzien in de levensbehoefte van de bevolking in de grote steden in de omgeving. Ze gaven de dorpen namen die aan hun vaderland herinnerden, zoals Yahuda, Sidon, Ashkelon en Gaza.

De in de negentiger jaren in Irak gevonden kleitabletten vormen samen met eerder ontdekte exemplaren een goed gedocumenteerd verhaal over de tijd van de ballingschap, aldus de hoogleraar. De andere bronnen gaan vooral over de elite, de nieuwe kleitabletten werpen licht op de boeren.

Prof. dr. Bert van der Spek, emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zei dat de periode van de Babylonische ballingschap van belang is geweest voor de vorming van het Jodendom. Ondanks de beïnvloeding door de omgeving, was er een sterke nadruk op de eigen identiteit en hield men vast aan de traditie, aldus de hoogleraar.

Hij wees erop dat in die tijd het koningschap minder belangrijk werd gevonden en door velen gezien werd als een bron van problemen in het verleden. Na de ballingschap kwam er geen koning meer. „Men las in de geschriften dat het door God werd afgekeurd. Daarentegen werd de rol van de wijzen belangrijker. Je ziet de profeten opkomen.”