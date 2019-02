Jhr. ds. C. J. Schorer (PKN) overleden

Jonkheer ds. C. J. Schorer, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 4 februari overleden.

Jonkheer Cornelis Jan Schorer werd geboren op 24 augustus 1945 in Utrecht. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats, in St. Andrews (Schotland) en in Leiden. In 1974 werd hij predikant in Aalst (België, Verenigde Protestantse Kerk België). Daarna was hij godsdienstleraar in Zwevegem en Kortrijk (België, 1976). In 1978 werd hij hervormd predikant in Hansweert. Vervolgens stond hij in Maurik (1980) en in Oud-Avereest-Balkbrug (1991). In 1998 ging hij met emeritaat.