Jeugdwerkdag GG: de gemeente als warm nest voor jongeren

Zoals jonge vogels zich veilig voelen in het nest van hun moeder, moeten jongeren zich veilig voelen in de gemeente, vindt ds. S. W. Janse. „Het jeugdwerk kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Ds. Janse, predikant van de gereformeerde gemeente te Rijssen-Zuid, sprak vrijdagavond in Amersfoort op een door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) belegde jeugdwerkdag over het thema ”Een veilig nest”. De bijeenkomst in het Hoornbeeck College trok ongeveer tweehonderd leidinggevenden, onder wie een aantal ambtsdragers.

Ds. Janse: „Wat fijn als je kunt zeggen dat je uit een warm nest komt, een nest waarin je met liefde bent grootgebracht. Zo’n warm nest is belangrijk voor de rest van je leven.”

Hij maakte de vergelijking met een vogelnest, waarin de moeder haar jongen met liefde verzorgt en grootbrengt. Dit beeld trok hij door naar de afscheidsrede van Mozes in Deuteronomium 32, waar deze spreekt over een arend die zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze meeneemt en ze draagt op zijn vlerken. „Zo is de vaderlijke zorg van God over ons”, aldus de predikant.

Ds. S. W. Janse (m.). beeld RD

Zwaluw

Vervolgens wees hij op Psalm 84, waar de mus een huis vindt en de zwaluw bij Gods altaren een nest voor zijn jongen. „Zo vinden vogels een thuis in Gods huis, een warm nest. Zo kun je ervoor zorgen dat de gemeente en het jeugdwerk een warm nest zijn, een plaats waar het veilig is, waar liefde woont en voedsel wordt uitgedeeld.”

Jongeren hebben de kerk als moeder nodig, stelde ds. Janse. Hij wees op de zestiende-eeuwse kerkhervormer Johannes Calvijn, die in zijn Institutie zegt dat iemand God niet als Vader kan hebben als hij de kerk niet tot moeder heeft. „Wat is het belangrijk om de kerk als sprekende moeder te hebben. Een moeder die in een warm nest haar kinderen de weg wijst in Gods inzettingen. Een kerk die jongeren voedt met de schat van het Evangelie.”

Spreek daarom met liefde over de kerk en de ambten, vindt ds. Janse. „Neem deel aan het jeugdwerk als ontmoetingsplaats, een plek waar je een gevoel van herkenning krijgt. Jongeren willen gezien worden, willen erbij horen en serieus genomen worden. Geef ze gelegenheid om vragen te stellen op huisbezoek en de catechisatie.”

Geen kerk, geen moeder en ook geen moederarend is volmaakt. Jongeren hebben volgens de predikant moeite met schijnheiligheid. „Het is gemakkelijk om het nest te bevuilen. Er zijn genoeg fouten te vinden. Toch bieden kerk en jeugdwerk onze jongeren een veilige plek buiten het paradijs. Neem ze mee in het gebed.”

Workshop met Jaco Stuut. beeld RD

Goud

In een aantal workshops werd het thema ”Een veilig nest” verder uitgewerkt. Jeugdwerkadviseur Jaco Stuut sprak over veilig en integer jeugdwerk in de gemeente. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten wil „bezinning levend houden” en helpen met concrete handreikingen, aldus Stuut.

JBGG-voorzitter ds. H. Brons, predikant te Vlaardingen, opende de jeugdwerkdag met een meditatie over de gelijkenis van de verloren zoon. „Hoeveel jongeren voelen zich echt thuis bij de Heere? De wereld kan niet echt je thuis zijn, zo leert ons deze gelijkenis.”

Jeugdwerkadviseur Dirk-Jan Nijsink vertelde hoe het ‘goud’ van de Synode van Dordrecht (1618-1619) als waardevolle schatten kunnen worden overgedragen aan een nieuwe generatie.