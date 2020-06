Jeugdbonden maken coronaprotocol voor kerkelijk jeugdwerk

De jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondagsscholen hebben woensdag een gezamenlijk protocol voor kerkelijk jeugdwerk gepubliceerd. Daarin staat welke maatregelen kerken moeten nemen voor het houden van bijvoorbeeld catechese, jeugdvereniging en zondagsschool.

In de meeste protocollen die kerken hebben opgesteld om in coronatijd kerkdiensten te kunnen houden, wordt het jeugdwerk niet ingevuld, aldus de organisaties. Daarom willen zij in die leemte voorzien. Volgens hen is het van groot belang dat de mogelijkheden voor jeugdwerk worden verkend. Tegelijk blijkt het op dit moment nog niet mogelijk om „concrete en vastomlijnde plannen” te maken, stellen ze.

Zo nodig komen de jeugdwerkorganisaties met adviezen en aanvullingen op het protocol via hun websites en nieuwsbrieven.