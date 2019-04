Jeugdbond GG zet in op plaatselijke gemeente

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten gaat de komende jaren meer aandacht en energie schenken aan de plaatselijke gemeenten. Dat schrijft de jeugdbond in zijn donderdag gepubliceerde jaarverslag over 2018. De bond gaat gemeenten „begeleiden in de zorg voor alle jongeren.”

De regionale Check-in avonden blijven bestaan, maar de verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze jongerenavonden wordt meer bij de plaatselijke gemeenten neergelegd. „Een aantal locaties gaat daarbij verder onder de naam Check-in. Andere locaties gaan volledig zelfstandig verder. Ook zijn er regio’s waar het regionale jeugdwerk volledig stopt.”

De +21-bijeenkomsten lieten een lichte daling van het aantal bezoekers zien ten opzichte van 2017. Gemiddeld genomen zijn er ongeveer 280 mensen per bijeenkomst.

Er gingen in 2018 300 jongeren meer mee met Koers-vakanties, die worden georganiseerd door de Jeugdbond, dan in 2017. Ook de aanmeldingen voor 2019 laten een stijgende lijn zien. Jaco Stuut, coördinator van Koers-vakanties is blij met deze ontwikkeling. „Het blijkt dat bijna de helft van de deelnemers niet naar het plaatselijk jeugdwerk gaat. Dat betekent dat we met Koers andere jongeren bereiken. Tijdens Koers-vakanties voeren reisleiders gesprekken en gaat de Bijbel open.”

Zorgelijk noemt de Jeugdbond de doorgaande daling van het abonneeaantal van haar blad Daniël. In 2018 had het blad bijna 8000 abonnees. De Jeugdbond denkt na over manieren om de daling te stagneren.

De JBGG heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van ongeveer 4300 euro. De oorzaak hiervan was de hogere opbrengsten uit fondsenwerving en lagere personeelskosten, door het vertrek van collega’s.

De landelijke actie ”Geloofwaardig onderwijs” bracht ruim 650.000 euro op voor verschillende projecten.