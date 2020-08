Jerry Falwell vertrekt definitief

Jerry Falwell (58) stapt op als rector van Liberty University (LU), de grootste christelijke universiteit van Amerika.

Dinsdag maakte het LU-bestuur bekend dat het ontslag van Falwell onmiddellijk ingaat. Falwell en het universiteitsbestuur zijn overeengekomen dat hij een bedrag van 10,5 miljoen dollar meekrijgt; 2,5 miljoen salaris voor de komende twee jaar en 8 miljoen dollar voor de opbouw van pensioenrechten. „Het bestuur was zo goed deze overeenkomst uit 2019 niet aan te vechten”, zegt Falwell. „Het had ook geen reden, want ik heb niets misdaan.”

De rector werd begin augustus met verlof gestuurd nadat er beelden van hem naar buiten waren gekomen die haaks staan op de strenge morele regels van de universiteit. Nadat begin deze week ook bekend werd dat Falwells vrouw, met medeweten van Jerry Falwell, een affaire heeft gehad met een zwemcoach, was voor het bestuur terugkeer „totaal onmogelijk.”