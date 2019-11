Jeroen Kriekaard vertrekt bij JBGG

Jeroen Kriekaard vertrekt als jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Kriekaard zal per 1 januari weer volledig aan de slag gaan aan het Driestar College in Gouda. Hij was daar al werkzaam als godsdienstdocent. Sinds zijn deeltijdaanstelling bij de JBGG in juli 2018 werkte hij ook in deeltijd in het onderwijs.

„De combinatie van lesgeven en het werk als jeugdwerkadviseur viel voor mij niet goed te combineren”, aldus Kriekaard dinsdag. „Na goed overleg heb ik daarom besloten om met mijn werk bij de Jeugdbond te stoppen en volledig naar het godsdienstonderwijs terug te keren.”

Kriekaard was werkzaam als jeugdwerkadviseur voor kerkenraden en gemeenten. De JBGG heeft nog een vacature voor de functie van Gertrude de Regt, die in juli vertrok als jeugdwerkadviseur.