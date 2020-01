Jehovah’s Getuigen: Misbruikrapport moedigt aan tot haatzaaien

Jehovah’s Getuigen hebben „ernstige bedenkingen” bij het rapport van de Universiteit Utrecht. De geloofsgemeenschap noemt het rapport „discrimerend. Het werkt marginalisering van minderheden in de hand en moedigt aan tot haatzaaien.”

Dat laat woordvoerder Michael van Ling van de Jehovah’s Getuigen donderdag weten in een schriftelijke reactie op het rapport.

Onderzoekers concludeerden op basis van 751 meldingen van slachtoffers dat Jehovah’s Getuigen „een ernstig probleem hebben” wat betreft seksueel misbruik. Zij hebben daarom „een verscherpt staatsonderzoek” nodig. Leden van de geloofsgemeenschap zouden misbruikbeschuldigingen niet (of met tegenzin) aan de politie melden.

„Plaats Jehovah's Getuigen onder verscherpt staatstoezicht''

Jehovah’s Getuigen vinden het rapport discriminerend. „Het is enkel gericht op Jehovah’s Getuigen, een minderheidsgodsdienst, en kijkt niet naar de situatie bij andere godsdiensten en groeperingen in Nederland.”

Door alleen de geloofsovertuigingen van Jehovah’s Getuigen te bekritiseren en niet die van andere godsdiensten, laten de auteurs zien dat ze „niet neutraal en onpartijdig zijn. Dergelijke gebrekkige, bevooroordeelde en onwetenschappelijke informatie werkt marginalisering van minderheden in de hand en moedigt aan tot haatzaaien”, luidt het commentaar van de geloofsgemeenschap.

Wat hen nog meer dwarszit, is dat de onderzoekers „Jehovah’s Getuigen niet om een reactie gevraagd op deze informatie. „Ook hebben de auteurs Jehovah’s Getuigen geen concept van het rapport gegeven voor hun commentaar. Dit kan nauwelijks worden beschouwd als een eerlijke, objectieve, onbevooroordeelde en wetenschappelijke benadering.”

Verder laakt het geloofsgemeenschap de reikwijdte en de methodologie van het onderzoek. „Alle soorten beschuldigingen zijn meegenomen, ook als de vermeende dader geen getuige van Jehovah was of een familielid, vriend, kennis of buurman, personen die duidelijk niets te maken hebben met de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen.”

Het wetenschappelijk onderzoeksrapport naar aangiften van seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen werd donderdag officieel openbaar gemaakt. Dat besloot de rechter nadat de Jehovah-gemeenschap de publicatie van het rapport probeerde te voorkomen.

Het rapport zorgt volgens de Jehovah’s voor „onherstelbare schade” voor de gemeenschap met ruim 30.000 leden.