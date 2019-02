Jehovah’s Getuigen ervaren hetze om misbruik

Jehovah’s Getuigen vinden dat er „een hetze” gaande is tegen hun organisatie na beschuldigingen van seksueel misbruik.

„Alsof wij seksueel misbruik faciliteren of er niets aan zouden doen”, zegt woordvoerder Michel van Hilten van de organisatie in een interview met RTV Drenthe. Hij noemt de stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor slachtoffers binnen de Jehovah’s Getuigen, een „schreeuwstichting met tendentieuze stellingname.”

De stichting zegt inmiddels ruim driehonderd meldingen binnen te hebben gekregen van seksueel misbruik. Van Hilten zegt geen statistieken bij te houden maar dat het aantal „wel heel erg veel is. Dan zou het ons wel zijn opgevallen.”

Het openbaar ministerie (OM) is vorig jaar een onderzoek begonnen naar negen aangiftes en deed een inval bij het hoofdkantoor in Emmen. Volgens Van Hilten wordt het initiatief om aangifte te doen bij het slachtoffer, of de ouders, gelegd. „We zullen iemand er niet van weerhouden noch stimuleren om dat te doen.”