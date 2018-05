„Jehova’s Getuigen negeren klachten”

De Jehova’s Getuigen in Nederland negeren klachten van mensen die zeggen het slachtoffer te zijn van misbruik binnen de organisatie.

Het aantal meldingen van misbruik bij de Jehova’s Getuigen bedraagt inmiddels 276. Maar de organisatie is –ondanks eerder gedane beloften– nog niet in gesprek gegaan met de melders, concludeerde dagblad Trouw woensdag.

In een open brief aan de Nederlandse tak van de Jehova’s Getuigen zeggen klagers dat zij al een halfjaar lang vragen om gehoord te worden. Ook hebben slacht¬offers van de organisatie geen documentatie ontvangen over hun klacht, terwijl ze die wel zouden moeten krijgen.

Dat er niet gereageerd wordt vanuit het landelijke kantoor van de Jehova’s Getuigen heeft een groot effect „op de slachtoffers die eindelijk naar buiten durfden te treden met hun verhaal”, zegt woordvoerder Frank Huiting van de stichting Reclaimed Voices in Trouw.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de Jehova’s Getuigen opgedragen in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich via Reclaimed Voices melden. Zijn ministerie is nog in gesprek met het bestuur van de getuigen in Nederland, laat een woordvoerder weten aan Trouw. Vorige week kregen ambtenaren een Amerikaanse vertegenwoordiger van de Jehova’s Getuigen op bezoek. Die gaf de ambtenaren uitleg over het kerkrecht en de manier waarop de organisatie omgaat met meldingen van misbruik.