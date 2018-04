Je leven structureel veranderen in een jongerenklooster

Klooster Nieuw Sion in Diepenveen, bij Deventer, herbergt vanaf september een oecumenisch jongerenklooster. „Hier kunnen jongeren hun leven structureel veranderen”, vertelt initiatiefnemer ds. Catharinus van den Berg.

De zon breekt voorzichtig door het wolkendek. Direct is het behagelijk warm op de windstille binnenplaats van voormalig abdij Sion. Op het gejubel van een enkele vogel na is het doodstil.

Vanaf september is dat mogelijk anders. Dan kunnen christelijke twintigers een kamer huren in klooster Nieuw Sion. Daar kunnen ze tot rust komen, hun gedachten ordenen en in contact met God komen.

Het jongerenklooster is een idee van de gereformeerd-vrijgemaakte predikant Van den Berg uit Dronten. „Ik organiseerde met de jongeren van mijn kerk regelmatig jongerenweekenden en pelgrimages naar bijvoorbeeld een klooster in het Duitse Trier. De classis vroeg of ik dat voor meer jongeren wilde doen. Dat zag ik niet zitten. Maar toen benaderde Nieuw Sion mij. Ze wilden ook meer met jongeren gaan doen en vroegen hoe ik die kloosterweekenden organiseerde.” Van den Berg combineerde beide vragen. Trier werd ingewisseld voor het dichterbij gelegen klooster in de IJsseldelta. De bezoeken werden positief gewaardeerd. „De tijd bleek rijp voor een jongerenklooster.”

Van den Berg merkt dat jongeren veel behoefte hebben aan stilte en rust. „We hebben een halve eeuw achter de rug waarin een enorme toename was aan druk, herrie en rumoer. Iedereen werkt zich een breuk, we leven in overvloed, gaan veel op vakantie, oefenen leuke hobby’s uit. Iedereen holt maar door.” Jongeren willen dat volgens Van den Berg helemaal niet. „Maar stoppen blijkt lastig in de gewone wereld. Je valt snel terug in oude patronen. In een klooster, afgesloten van de buitenwereld, kun je je leven structureel veranderen.”

Beurtzang

Er zitten zo’n twintig mensen in de kloosterkapel. Het is 12.00 uur: tijd voor het getijdengebed dat drie keer per week wordt gehouden. In het toekomstige jongerenklooster zal dit vier keer per dag zijn. De helft van de kerkgangers zit rechts, de rest links. Tegenover elkaar. „Heer, open mijn lippen”, klinkt het aan de linkerkant. „En mijn mond zal uw lof verkondigen”, antwoordt rechts. Zo worden enkele teksten in beurtzang opgezegd.

Een van de bezoeksters is de 17-jarige Annemarie Alons uit Hardenberg. „Ik ben hier een keer met jongeren van de kerk geweest, tijdens een kloosterweekend. Nadien kom ik hier regelmatig”, vertelt de eerstejaarsstudent verpleegkunde. „Het gaat erom dat je het klooster in jezelf vindt. Als je dat gevonden hebt, kun je op iedere plek innerlijk tot rust komen en dichter bij God leven.” Ze is nu nog te jong, maar Annemarie is vast van plan om over een jaar of vijf in het klooster te gaan.

Iedere voetstap echoot lang na in de lange, lege gangen van Nieuw Sion. De laatste monniken die hier woonden, zijn in 2015 naar Schiermonnikoog vertrokken. De abdij werd gekocht door stichting Nieuw Sion die er een oecumenisch klooster van probeerde te maken. Naast de getijdengebeden en de kloosterweekenden heeft die wens nog weinig invulling gekregen. De komst van het jongerenklooster is een impuls.

Vanaf september bieden vijftien lege cellen plaats aan evenveel christelijke jongeren. „De groep zal waarschijnlijk heel divers zijn, maar ik denk dat het kan werken”, vertelt Van den Berg hoopvol. „Ze worden allemaal in een nieuwe soort liturgie meengenomen. Voor niemand zal het vertrouwd zijn. Er is bijvoorbeeld heel veel stilte en er wordt heel aandachtig uit de Schrift gelezen. Doordat het voor iedereen nieuw is, zullen de jongeren erachter komen dat we eigenlijk allemaal dezelfde taal spreken.”

De Drontense dominee voelt zich weleens schuldig tegenover de rooms-katholieke kerk. „Voor ons, protestanten, is dit een buitenkans, maar voor de katholieken is het pijnlijk. Zij voelen nu de teloorgang van hun kerk. In die pijn staan wij hier enorm te genieten. Dat voelt dubbel.”

Van den Berg verwacht veel interesse in het kloosterleven. „Je zou denken dat christenen in de kerk genoeg tot rust komen. Daar hoef je namelijk geen toneel te spelen, want iedereen is gelijk voor God. Helaas blijken velen ook in de kerk een soort facebookprofiel. Ze doen zich mooier, beter voor dan ze zijn. In dit klooster valt het weg. Hier is het echt. Dat heeft aantrekkingskracht.”