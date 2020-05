JBGG zet in op online; buitenlandse Koersvakanties afgelast

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) wil in de toekomst meer investeren in online-activiteiten.

De coronacrisis raakt de jongerenorganisatie, maar laat tegelijk zien hoe „waardevol online-activiteiten zijn.” Dat schrijft de JBGG bij het dinsdag verschenen jaarverslag over 2019. Onderdeel van deze inzet op online gebied is de presentatie van een nieuw platform om de inhoudelijke boodschap via sociale media te delen.

Veel activiteiten in 2020 moesten vanwege de crisis worden afgelast, blijkt uit het jaarverslag. De JBGG meldde maandag dat alle Koersvakanties met buitenlandse bestemming deze zomer niet zullen doorgaan. „Het besluit moesten we met pijn in ons hart nemen”, aldus JBGG. De vakanties konden volgens het jaarverslag rekenen op toenemende belangstelling.

De jeugdbond signaleert een ontwikkeling in het jeugdwerk richting de plaatselijke gemeente, waarbij van de JBGG meer advies op maat wordt verwacht. Om hierbij aan te sluiten startte de organisatie in diverse gemeenten met de pilot ”gemeentebreed jeugdwerk”.