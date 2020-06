JBGG start platform danielonline.nu

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) zet een nieuw platform op om zijn inhoudelijke boodschap via sociale media te delen. „We willen jongeren ook online toerusten.”

Het platform danielonline.nu zou gepresenteerd worden tijdens de landelijke jeugdwerkdag op 5 juni. Die bijeenkomst gaat niet door. Maar het platform gaat dinsdag wel online.

Twee jaar geleden besloot het JBGG-bestuur te investeren in nieuwe communicatiemiddelen, vertelt jeugdwerkadviseur Dirk-Jan Nijsink. „We willen graag dat jongeren betrouwbare informatie kunnen blijven vinden en we willen hen bereiken met een boodschap die naar Schrift en belijdenis is.”

Jongeren lezen minder en zijn steeds moeilijker te bereiken, aldus Nijsink. „Met dit platform bieden we hulp bij het lezen van de Bijbel. We geven informatie over de gereformeerde geloofsleer en wat die voor hen kan betekenen. We helpen hen om als kerkelijke jongeren een weg te zoeken in de samenleving en we willen hen binden aan de kerk. Daarvoor ontwikkelen we video’s en podcastuitzendingen. Voor de communicatie zetten we al langer social media als Instagram, Facebook en WhatsApp in.”

De JBGG-jeugdwerkadviseur legt uit dat de inhoud op de site danielonline.nu verdeeld is over vier thema’s: ”de Bijbel”, ”het geloof”, ”het christelijk leven” en ”de kerk”. Met de uitwerking daarvan is al een begin gemaakt, aldus Nijsink.

Ruth

Het thema ”de Bijbel” wordt onder andere ingevuld met twaalf Bijbelstudievideo’s over het Bijbelboek Ruth. Er komt wekelijks een nieuwe video die ruim vijf minuten duurt. Op de filmpjes wordt het boek door de jeugdwerkadviseurs uitgelegd. Verder verschijnt er iedere dag een meditatieve podcast van circa zes minuten over de Psalmen, te beginnen bij Psalm 1.

Bij het onderdeel ”de kerk” wordt binnenkort een filmpje geplaatst over het doen van belijdenis. Een predikant gaat daarover in gesprek met een jongere. „In het kader van het thema ”belijdenis” plaatsen we ook elke dag een citaat van kerkvader Augustinus.”

Verder is het volgens Nijsink de bedoeling om geschriften van oudvaders en puriteinen op het platform uit te leggen, zoals dat nu al in het blad Daniël gebeurt, maar dan uiteraard door middel van audio en video. Ook komen allerlei zaken uit het archief van de Jeugdbond online. Daarbij valt onder meer te denken aan artikelen uit het blad Daniël en Bijbelstudies.

Rechtstreeks

De leiding van een plaatselijke vereniging kan gebruikmaken van het platform, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van een Bijbelstudie over Ruth. De website is echter niet in de eerste plaats voor hen bestemd. Nijsink: „We willen hiermee rechtstreeks communiceren met de jeugd, die ook met eigen ideeën kan komen.”

Het platform is primair bedoeld voor jongeren van de Gereformeerde Gemeenten. „Maar uiteraard kunnen de jongeren van andere kerkelijke gemeenten er ook terecht. We hopen de betrokkenheid van kerkelijke jongeren te vergroten.”

>>danielonline.nu