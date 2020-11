JBGG start landelijke jeugdwerkactie

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) start in december met een landelijke jeugdwerkactie.

De actie ”Zorg voor morgen!” staat in het teken van de zorg voor jongeren, blijkt uit informatie die sinds deze week op de website van de JBGG staat. „We merken dat jongeren betrokkenheid en verbinding nodig hebben, en juist daarom zijn we bezig om in de huidige omstandigheden een jeugdwerkactie voor te bereiden”, aldus de organisatie. Vanaf donderdag is het mogelijk om via de webshop actieproducten te bestellen.