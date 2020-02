JBGG benoemt jeugdwerkadviseur

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) heeft een nieuwe medewerker benoemd als jeugdwerkadviseur -12 en coördinator toerusting.

Dat meldt de jongerenorganisatie donderdag. Het betreft Joline van den Ende (25) uit Apeldoorn. Van den Ende studeerde pedagogiek en is lid van de gereformeerde gemeente te Apeldoorn, waar zij actief is in het plaatselijk jeugdwerk. Van den Ende zal in een gecombineerde functie van jeugdwerkadviseur en toerustingscoördinator per 1 maart fulltime aan de slag gaan voor de JBGG.

Met de benoeming van Van den Ende is deels voorzien in de vacatures die bij de JBGG ontstonden door het vertrek van Gertrude de Regt en Jeroen Kriekaard. De Regt was onder meer actief als jeugdwerkadviseur -12, Kriekaard werkte als adviseur voor kerkenraden en gemeenten.